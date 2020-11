The Stranglers confirmés pour l'édition 2021 du BockSons à Valentigney

Le festival de musique de Valentigney a confirmé ce vendredi les têtes d'affiche qui se produiront en juin 2021 : No One Is Innocent et The Stranglers seront de la partie.

Vivement 2021 ! A l'heure où les festivals se veulent optimistes et se projettent déjà sur l'après-Covid, les organisateurs du BockSons, à Valentigney, ont confirmé ce vendredi sur leur page Facebook la tenue de la quatrième édition du festival le vendredi 4 et le samedi 5 juin 2021 (la cinquième édition, si on compte 2020, année blanche).

The Stranglers, tournée d'adieu

"C'est une vraie chance d'avoir The Stranglers", se réjouit Philippe Gautier, le maire de Valentigney. Suite au décès du claviériste Dave Greenfield, mort du Covid en mai dernier à l'âge de 71 ans, le groupe britannique fait sa tournée d'adieu.

The Stranglers étaient programmés lors de l'édition 2020 et ils ont décidé de ne pas annuler pour 2021. "Ils nous ont dit -on a contractualisé avec vous, et par respect, on ne vous lâche pas-, je trouve ça super", explique Philippe Gautier.

Autres têtes d'affiche annoncées sur le site des Longines : le groupe de rock et de heavy métal No One Is Innocent et les artistes punk rock de The exploited.

Le BockSons avait attiré 8.000 festivaliers lors de la précédente édition en 2019, avec les concerts d'Amir, Trust et Les Wampas.