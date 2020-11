VIDEO - Imbattable en géographie, Malik, un Strasbourgeois de 7 ans, est dans La France à un incroyable talent

Malik, un Strasbourgeois de 7 ans connait, entre autres, tous les drapeaux du monde, sait situer les pays et donne leur capitale sans hésiter.

Si vous le défiez en géographie, il n'est pas certain que vous gagniez. Malik est un petit Strasbourgeois de 7 ans dont l'une des passions est d'apprendre les drapeaux du monde, les capitales, les codes postaux français et bien plus encore. Il sera ce lundi soir dans l'émission La France a un incroyable talent.

Une passion qui commence il y a deux ans

Sa maman, Raissa Akhmatov, raconte : "Ça a commencé par une guirlande de drapeaux trouvée au supermarché. Il m'a posé des questions et comme je n'avais pas les réponses, j'ai accroché la guirlande dans sa chambre et chaque soir, on répétait." En deux semaines, Malik apprend à reconnaître 40 drapeaux.

Mais ça ne s'arrête pas là, car le petit garçon apprend ensuite la localisation des pays, leurs capitales puis tous les codes postaux français : "Chaque fois qu'il a fini d'apprendre quelque chose, il passe à autre chose", s'amuse Raissa.

L'apprentissage par le jeu

"J'apprends mieux quand ma maman me fait des cartes", raconte Malik. "On a beaucoup dessiné", avoue Raissa, "je ne veux pas le lâcher, parce qu'il a envie d'apprendre." La maman a appris en même temps que son fils, cherchant inlassablement les réponses à ses questions.

Pour elle, ça n'est pas un don : "Il n'est pas né avec les drapeaux dans la tête, il a travaillé pour les connaitre." Quand on demande au petit garçon ce qu'il veut faire plus tard, ne pariez pas sur professeur de géographie : ce sera de la lutte. Malik explique : "Je veux être intelligent mais aussi avoir de la force."