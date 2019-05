Strasbourg accueille la 14ème édition du NL Contest, le festival international des cultures urbaines

Strasbourg, France

C'est LE rendez-vous des amateurs de sports et d'arts urbains. Le NL Contest se déroule du 24 au 26 mai 2019 au skatepark de la Rotonde à Strasbourg. Au programme : BMX, skateboard, roller, trottinette, mais aussi graffitis, breakdance et streetball... Ce festival international des cultures urbaines accueille chaque année près de 35.000 visiteurs du monde entier, des amateurs aux professionnels en passant par les simples curieux.

35.000 personnes attendues au NL Contest cette année. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Le NL Contest est ouvert aux professionnels, aux amateurs et aux simples curieux. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Valentin, 17 ans, habite la Wantzenau. Il a commencé le BMX il y a tout juste un an et participe cette année à sa toute première compétition. "Je suis un peu stressé mais j'aime bien la compétition. Et il y a des grands noms du BMX en plus aujourd'hui, donc ça fait super plaisir de pouvoir parler avec eux", se réjouit Valentin.

#Strasbourg : des jeunes amateurs de BMX s'entraînent au festival NL Contest #nlcontest2019pic.twitter.com/Wb1g4tM31B — France Bleu Alsace (@bleualsace) May 25, 2019

Parmi les festivaliers, il y a aussi beaucoup de jeunes avec leurs parents. Didier et son fils, Louis, 10 ans, ont fait le trajet depuis Neuf-Brisach. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Un événement unique en Europe

Jonas, un Allemand de 22 ans, pratique lui le skateboard depuis dix ans. "Je suis déjà venu l'année dernière et c'était vraiment cool : les gens, l'ambiance dans les gradins... Et il y a le festival international des sports extrêmes de Montpellier la semaine prochaine. Donc comme ici je participe à des compétitions, ça me fait une bonne préparation", explique le Bavarois. Comme Jonas, ils sont nombreux à venir de loin pour ce festival. "C'est un événement unique en Europe et dans le monde, du coup on a des gens qui viennent de loin pour participer ou regarder les compétitions : des Australiens, des Japonais, des Américains et on très fier de pouvoir le proposer en Alsace", explique Julien Lafarge, directeur du NL Contest.

Roller Halfpipe ! C'est la finale 🔥 retrouvez le Live sur notre page Facebook ! #NLCONTEST2019#Strasbourgpic.twitter.com/niNTo5NfkV — NL Contest (@nlcontest) May 25, 2019

Le NL Contest s'achèvera dimanche soir, après une journée de finales, où les dix meilleurs de chaque discipline s'affrontent pour tenter de monter sur le podium.