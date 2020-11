Strasbourg : le comédien Alex Lutz présente son premier roman à la Librairie Kléber

Il était déjà comédien, humoriste, metteur en scène, réalisateur et auteur de théâtre. Le strasbourgeois d'origine Alex Lutz, qui revient régulièrement en Alsace, présentait ce vendredi 13 novembre son premier roman, "Le radiateur d'appoint", publié chez Flammarion.

À l'origine, une expérience personnelle

"J'ai acheté un radiateur d'appoint pour une loge où il y avait un problème de chauffage. Et en fait ce radiateur était truffé de défauts. Il y avait par exemple deux autocollants sur les parois chauffantes, très difficiles à enlever." Le comédien s'attache à les retirer, pendant plus d'une heure, non sans s'énerver.

"Et je râlais en évoquant des personnages : le vendeur qui a écoulé le chauffage, la caissière qui va se faire virer parce qu'elle aura dénoncé les malfaçons... Et c'est resté dans ma tête. J'ai appelé mon éditeur le lendemain. J'avais envie de parler de ces destins croisés autour de ce radiateur d'appoint et de son point de vue. Il m'a dit : "vas-y, fonce."

Peut-être pas le dernier

"J'aimerais bien en écrire un autre", lance Alex Lutz, "c'est l'une des premières fois où d'une manière assez rapide je me dit ça. Mais après j'avais un super éditeur. Parfois je lui envoyais des paragraphes de quatre lignes et il me disait : "C'est super ! On avance !" et parfois pendant un mois et demi il n'avait plus de nouvelles donc je le trouve très admirable. Si c'est dans ce cadre là, pourquoi pas."

Alex Lutz inquiet pour la culture

"La création va toujours se réinventer, je ne m'en fait pas pour ça. C'est sur le modèle économique que ça va être très compliqué", poursuit le comédien.

"Ce que j'aurais souhaité c'est qu'au plus haut de l'État, il y ait une affirmation de la nécessité à la culture. Ça ne veut pas forcément dire réouvrir les choses. Mais une affirmation de ce qu'est le culturel, ça aurait été super. Ça n'est pas tout à fait un bien de consommation comme les autres."