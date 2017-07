Strasbourg: c'est parti pour les Docks d'été!

Strasbourg, les pieds dans le sable, en sirotant un jus de pomme: voilà ce qui attend les jeunes vacanciers aux Docks d'été dès ce dimanche 2 juillet au pied de la médiathèque Malraux.

Les Docks d'été démarrent ce dimanche 2 juillet à Strasbourg, sur la presqu’île Malraux, près de la place de l'Etoile. C'est la 8e édition. L'an dernier, cette plage éphémère a attiré 60.000 personnes. Nouveauté cette année: des paddles pour les 7-13 ans. Les attractions habituelles sont toujours là: les kayaks, les pédalos, les barques pour toute la famille et les petits canots gonflables à piloter dès 3 ans.

Des paddles et des kayaks pour les ados

Des paddles sont proposés pour la première fois aux enfants de 7 à 13 ans. Les plus jeunes, eux, peuvent naviguer tous seuls, en toute sécurité, sur de petits canots à moteur. La douzaine de moniteurs veille. Les enfants, protégés par des gilets de sauvetage, comprennent assez vite comment naviguer. Pas facile de les faire remonter ensuite sur la terre ferme...

Tout est fait pour assurer la sécurité des tous-petits © Radio France - Corinne Fugler

C'est la société "Contraste" et sa douzaine d'animateurs qui vont regonfler les bateaux et encadrer les activités. 700 tonnes de sable puisées dans une carrière de Brumath ont été dispersées sur un ponton qui n'accueille d'habitude que des cygnes et des canards.

Pour marquer l'ouverture des Docks, l'Ares, l'association des habitants du quartier de l'Esplanade, tout proche, organise un concours de baignoires flottantes, à partir de 16 heures. On peut profiter des Docks d'été, de leur gigantesque bac à sable, de leurs 120 bateaux et de leur buvette tous les jours de 14 à 19 heures jusqu'au 3 septembre. C'est un événement organisé par la ville de Strasbourg.