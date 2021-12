Strasbourg lance une consultation citoyenne pour améliorer le marché de Noël

Quels sont les trois premiers mots qui vous viennent l'esprit lorsque vous pensez au marché de Noël de Strasbourg ? Quelles valeurs devraient être véhiculées par l'évènement Strasbourg Capitale de Noël ? Êtes-vous suffisamment informés du déroulement des festivités ? La ville de Strasbourg recueille vos avis dans un formulaire en ligne.

Horizon 2024

La municipalité cherche des pistes pour faire évoluer l'évènement qui rassemble plus de deux millions de personnes chaque année à "l'horizon 2024". En plus du questionnaire, disponible sur internet et dans les chalets d'information de la place Kléber, la mairie vous propose d'échanger de vive voix, ce vendredi 17 décembre, rue du 22 novembre et dimanche 19 décembre, place Grimmeissen.

Une fois cette concertation terminée, la ville de Strasbourg assure qu'un "jury de citoyens" sera constitué en début d'année 2022. Leurs "propositions concrètes d'évolution" seront transmises à la municipalité.