Strasbourg capitale mondiale du livre : le compte à rebours d'un an est lancé

En avril 2024, Strasbourg va devenir la 24ème capitale mondiale du livre UNESCO . Durant un an, la ville, ses institutions, ses lieux culturels ou encore ses clubs sportifs vont se mettre à la page avec des animations autour du livre et de la promotion de la lecture. En guise de préparation, la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian a lancé un compte à rebours d'un an place Gutenberg le samedi 22 avril et présenté les premiers événements liés à l'opération.

Des défis hebdomadaires pour attendre

"Une grande lecture aura lieu pour le week-end inaugural en avril 2024. On lira dans tous les quartiers Strasbourg, a dévoilé Jeanne Barseghian. Une programmation estivale sera également mise en place autour de la lecture et du livre. Et puis, la capitale de Noël rencontrera la capitale du livre en décembre 2024 autour des traditions et des contes de Noël."

Un des défis proposés par la ville en attendant les événement de la capitale mondiale du livre © Radio France - Jules Hauss

En attendant, la Ville a mise en place une vaste campagne d'affichage, mis en ligne un site dédié , distribué des affiches ou encore édité un carnet de défis hebdomadaires autour de la lecture. "Chaque semaine on propose un défi autour du livre et de la lecture. Au moment de Noël ce sera par exemple d'écouter un conte en audio. Ça peut être aussi de partager une citation d'un livre à un proche ou un collègue, ou encore dessiner un personnage ou un paysage tiré d'un livre. L'idée c'est aussi de pouvoir participer avec les enfants. On peut également partager ses contributions en ligne", détaille Camille Giertler, la directrice de la Culture à la Ville et à l'Eurométropole de Strasbourg.

"Ce qui est incroyable avec ce projet, c'est la dynamique que ça a généré, raconte Jeanne Barseghian. Sont venues nous voir des associations de quartier qui luttent contre l'illettrisme, nos grandes instructions culturelles, le rectorat évidemment mais aussi les clubs de sport. Il y aura donc du livre partout, y compris dans les clubs et dans les stades. On a déjà des partenaires sportifs à commencer par le Racing Club de Strasbourg qui est partenaire de l'événement."

La mairie promet 200 actions festives, éducatives, ou sociales, notamment pour développer la lecture chez les plus jeunes. Au total, 150 partenaires seront mobilisés, de l'université de Strasbourg aux cinémas en passant par la CAF. Le budget de l'événement est fixé à 4.5 millions d'euros.

Strasbourg succèdera à Accra, la capitale du Ghana, qui vient d'endosser le rôle de capitale mondiale du livre pour cette année. Des villes comme Bogota, Madrid ou encore Beyrouth ont été nommées avant Strasbourg, mais aucune ville française.