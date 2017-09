A Strasbourg, carton plein pour les animations d'été

Fréquentation optimale pour les animations gratuites proposées cet été à Strasbourg. Les contrôles de sacs et les contraintes de sécurité n'ont pas découragé les vacanciers.

A Strasbourg, les animations gratuites proposées cet été aux habitants et aux touristes se sont taillées un beau succès, malgré les contraintes imposées par Vigipirate et l'état d'urgence. 820.000 personnes sont venues contempler le spectacle son et lumière sur la façade de la cathédrale, place du Château, le "ballet des ombres heureuses". Le FARSe, festival des arts de la rue, mi-août, a attiré 90.000 spectateurs, sur trois jours, contre 80.000 en 2016. L'an prochain, la mairie pourrait aménager un espace dédié aux jeunes enfants, pour leur permettre de regarder tranquillement les spectacles qui leur sont destinés.

Sur la presqu'île Malraux, les Docks d'été ont fait largement le plein, avec 1.500 enfants inscrits chaque jour pour ces activités nautiques dans le bassin d'Austerlitz. 90.000 enfants, en tout, ont tenté les pédalos, kayaks et autres embarcations grand public. C'est le double de l'an dernier.

Les Docks d'été attirent beaucoup de Strasbourgeois qui ne sont pas partis en vacances © Radio France - Romane Porcon

La plage des Docks d'été saturée

Les élus se félicitent de ce succès et réfléchissent déjà aux animations de l'an prochain. Pourquoi pas rajouter des créneaux "afterwork", pour les adultes qui souhaitent pagayer sur le canal en début de soirée. Les élus sont à la recherche de nouveaux sites en bordure de canal, pour proposer désengorger les Docks d'été, pris d'assaut cet été par les familles. Ils surveillent les réseaux sociaux, à l'affût de nouvelles idées. Ils se sont aussi rendus à Paris Plages. "On en est revenu avec la conviction qu'on n'avait pas à rougir de ce qu'on faisait", insiste Mathieu Cahn, l'adjoint strasbourgeois en charge de la politique événementielle, "qu'on était plutôt pas mauvais!"