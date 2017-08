A Strasbourg, de l'orgue du petit-déjeuner au dîner

Non, l'orgue n'est pas un instrument réservé aux grands événements liturgiques. On en entend aussi dans le jazz, le rock métal ou même le rap. Du mardi 22 au dimanche 27 août 2017, Strasbourg accueille le festival Stras'orgues. Redonner au public le goût de l'orgue, voilà l'idée !

Du mardi 22 au dimanche 27 août, la capitale alsacienne accueille la première édition de Stras'orgues. Pour populariser l'orgue, les organisateurs de ce festival ont programmé des concerts-apéritifs dans trois églises, un dîner concert ainsi que des mini-concerts à l'heure du petit-déjeuner en l'église St Paul, un ciné-concert ou encore des randonnées d'église en église, à pied ou à rollers.

Orgue à Sausheim - Muhleisen / document remis

Plus d'un millier d'orgues en Alsace

L'Alsace est une terre d'orgue, avec ses 1.300 instruments, pour 8.800 orgues en tout en France. Rien qu'à Strasbourg, par exemple, on trouve une centaine d'orgues, dans les églises, en majorité, et dans plusieurs salles de concert. Le Centre national de formation à la facture d'orgue (le C.F.F.O) se trouve près de Strasbourg, à Eschau. Le métier de facteur d'orgues se prépare au C.F.F.O. en trois ans. Un facteur a ensuite besoin d'une dizaine d'années d'apprentissage avant d'exercer correctement son métier. Une quarantaine de facteurs d'orgue exercent en Alsace, à leur compte ou comme salariés, dans une dizaine d'ateliers.

Les commandes d'orgues neuves sont rares

L'un des principaux ateliers de la région, la manufacture d'orgues Muhleisen, implantée à Eschau, fait travailler 14 personnes. C'est la plus ancienne manufacture d'orgues française en activité. Elle répare et entretient les instruments. Les commandes d'orgues neuves sont devenues très rares. Cette année, Muhleisen fabrique un orgue pour une église en Allemagne, à Bünde (Basse-Saxe). La dernière commande datait de 2006, il s'agissait de l'orgue de la Cité de la musique et de la danse, à Strasbourg.

La salle des établis de la manufacture d'orgues Muhleisen, à Eschau - @Muhleisen / document remis

Avant de diriger la manufacture Muhleisen, Patrick Armand y a fait son apprentissage, il y a une trentaine d'années. A l'époque, l'entreprise fabriquait un orgue neuf par an, pour la France, l'Allemagne, la Suisse ou le Japon. Un orgue d'église, c'est 400 à 500.000 euros, pour 10.000 heures de travail. Les budgets des collectivités se sont taris. Les particuliers ne s'équipent plus non plus, à l'exception de quelques concertistes ou enseignants.

Patrick Armand: Un orgue à la maison, c'est l'équivalent d'un beau piano à queue Copier

Patrick Armand préside aussi le groupement des facteurs d'orgues. La profession mise sur ce festival strasbourgeois pour regagner le cœur du public. L'orgue ne doit plus être cantonné à la liturgie, il a sa place aussi dans le jazz, le cirque ou même le rap!