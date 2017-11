Strasbourg : découvrez le nouveau spectacle de la Choucrouterie

C'est la salle de cabaret satirique alsacienne par excellence. La Choucrouterie à Strasbourg vient de lancer ce week-end son tout nouveau spectacle. Une 24e revue intitulée : "En Marche ! pour les uns, Am Arsch ! pour les autres".

La revue satirique commence par un air de piano. Cette année avec le nom du spectacle, l'équipe de la Choucrouterie a décidé de frapper fort. Jean Pierre, l'un des comédien, le décrypte pour nous : " En Marche ! pour les uns, Am Arsch ! pour les autres, voilà le titre c'est d'ailleurs la première fois qu'il est à la fois en alsacien et en français.

Jean-Pierre est l'un des neuf comédiens de la Choucrouterie. © Radio France - Olivia Chandioux

C'est effectivement le reflet de l'actualité, En Marche cela veut dire ce que cela veut dire, c'est une référence directe à la dernière élection présidentielle et au bouleversement du paysage politique. Et puis Am Arsch parce que c'est vrai qu'on l'a vraiment dans le baba. C'est ce que dit ce spectacle, l'idée c'est de taper là où ça fait mal." Pour mettre le doigt où ça fait mal tous les sujets y passent : le zoo de l'Orangerie de Strasbourg, les oeufs contaminés ou encore le Parlement européen. La particularité de la Choucrouterie c'est que le spectacle est donné en français et en alsacien en même temps dans deux salles différentes.

Roger Siffer, le directeur de la Choucrouterie et ses chaussures de marche. © Radio France - Olivia Chandioux

Le directeur Roger Siffer aime faire cavaler son équipe : "Tous les comédiens jouent dans les deux revues, c'est obligatoire. Les comédiens courent d'une scène à l'autre pour faire les sketchs pendant deux heures, il y a une trentaine de numéros, dont quinze chansons." Jean-Pierre, l'un des comédiens, a à peine le temps de souffler entre deux changements de costume : "C'est totalement schizophrénique ! Lors de la première représentation, je suis monté sur la scène français, j'ai commencé à chanter en français, puis j'ai chanté le refrain en alsacien, cela m'arrive de me mélanger les pinceaux !" Pour assister à la nouvelle revue de la Choucrouterie, vous avez jusqu'au 25 mars prochain.