Strasbourg : découvrez le programme des animations de cet été

A Strasbourg, l'été sera animé, et rempli de nouveautés. Comme toujours, tout sera gratuit, mais cette fois-ci, les services de la mairie assurent avoir cherché à développer "de nouveaux formats", avec par exemple davantage de lieux ouverts plus tard le soir (en nocturne), parce que le but était aussi d'apporter "des réponses concrètes à des problématiques territoriales" comme la sécheresse estivale et l'inclusion culturelle et sportive des populations les plus précaires.

C'est l'indémodable Fête de la musique du 21 juin, qui ouvrira les festivités, avec des animations pour enfants dès 14h, un "Just Dance" géant, et des concerts sur la grande scène de la place Kléber jusqu'à minuit. Un rendez-vous qui aura cette année la particularité d'accueillir un stand de prévention des violences sexistes et sexuelles, pour éviter "toute agression". Il sera tenu par plusieurs associations partenaires comme le Planning Familial ou Dis bonjour sale pute. "On sait qu'il y a eu plusieurs recrudescences de ces questions dans les milieux festifs et nocturnes, on travaille toute l'année sur la prévention des agressions, de tout ce qui est GHB, donc dans la politique estivale, il y aura de plus en plus de réponses concrètes à ces problématiques", explique Guillaume Lipsig, adjoint à la maire en charge de la politique évènementielle.

L'œuvre "Nemeton" sera installée sur la place du Château du 8 juillet au 3 septembre. - UV Lab

Une gigantesque œuvre d'art éphémère place du Château

Parmi les autres grands rendez-vous estivaux, la Symphonie des Arts se tiendra du vendredi 23 au dimanche 25 juin au Parc des Deux-Rives, les manèges de la Foire Saint-Jean animeront le Wacken du 24 juin au 16 juillet. La fête nationale réunira, comme toujours, les Alsaciens sur la place de l'Etoile le 14 juillet pour un feu d'artifice orchestré par la société JSE, dont les tirs atteindront parfois 30 mètres de haut, et le Festival des Arts de la Rue de Strasbourg (FARSe) se tiendra du 11 au 13 août et vibrera sur le thème "(S')inclure". Des spectacles tourneront de villes en villes, tout comme le cinéma en plein air. Les Docks d'été s'installeront sur la presqu'île Malraux du 8 juillet au 3 septembre.

Côté arts et culture, la grande nouveauté de l'année sera l'installation, place du Château, de l'œuvre d'art éphémère Nemeton, imaginée et créée par le collectif d'artistes, designers et architectes d'UV Lab . Trois immenses structures, la plus grande atteindra 13 mètres de haut, représentants la fusion de différentes espèces d'arbres "spirituels" datant de l'antiquité, des arbres "sacrés" présentés comme des "sanctuaires", rassurants, selon le collectif. Ils seront faits de bois, de métal, de verre et de plexiglas, matériaux qui seront réutilisés une fois le projet démonté. Et en dessous, concerts, ateliers et jeux seront organisés toute la semaine.

Vers davantage "d'inclusivité"

De 24% il y a deux ans, près de 26% de la population de l'Eurométropole de Strasbourg vit aujourd'hui en-dessous du seuil de pauvreté. Donc pour ouvrir les festivités aux populations les plus précaires, l'animation "un touriste dans ma ville" permettra cette-fois encore de faire découvrir au plus grand nombre la programmation des musées, des stades et des aires naturelles, sans compter un container mobile qui se déplacera pour enseigner la nage aux enfants de quatre communes alsaciennes. "D'année en année on améliore ce dispositif, on a repensé les catalogues de programmation, la façon dont on abordait les gens, nous sommes dans un nouveau cycle", explique Guillaume Lipsig.

L'Eurométropole de Strasbourg a investit en 2023 près d'1,2 millions d'euros dans sa programmation sportive, artistique et culturelle estivale, plus ou moins le même montant que l'an dernier. Le programme complet des animations de l'été est à retrouver sur le site de l'Eté à Strasbourg .