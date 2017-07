Strasbourg : joli succès pour les visites guidées de la Neustadt, après l'inscription au patrimoine de l'Unesco

Une semaine après l'inscription de la Neustadt au patrimoine mondial de l'Unesco, des réflexions sont en cours à Strasbourg pour développer les visites guidées du quartier. Samedi, des dizaines d'Alsaciens s'y sont pressés.

C'était maintenant il y a une semaine : le quartier strasbourgeois de la Neustadt entrait au patrimoine mondial de l'Unesco. Pour saluer l'événement, la mairie et l'office du tourisme proposaient samedi 15 juillet des visites guidées et thématiques de ce quartier emblématique, construit entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, pendant la période de l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Place de la République, Palais du Rhin, église Saint-Paul... Passionnés ou simples curieux, des dizaines de Strasbourgeois et d'Alsaciens ont répondu au rendez-vous tout au long de l'après-midi.

Visite guidée devant le Palais du Rhin, à Strasbourg, le 15 juillet 2017 © Radio France - Aude Raso

De nouveaux parcours thématiques en réflexion

Les amoureux d'histoire ont pu profiter d'une visite détaillée. "À la fin du 19e siècle, Strasbourg est promue capitale du Reichsland Alsace-Lorraine. Ce n'est pas rien. Il faut être à la hauteur. Les bâtiments officiels, construits par les architectes germaniques, sont donc dans l'immodération totale", explique Denise Gonel, guide officiel de Strasbourg. L'occasion d'apprendre que l'empereur allemand Guillaume 1er n'était pas du tout satisfait de l'architecture massive du Kaiserpalast, aujourd'hui Palais du Rhin, inauguré en 1889. L'occasion de lire également dans les journaux de l'époque que la Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) avait, elle aussi, été durement critiquée.

La BNU dans le quartier de la Neustadt à Strasbourg, le 15 juillet 2017 © Radio France - Aude Raso

"Des visites thématiques, il y en a tous les ans à la Neustadt, commente Denise Gonel. Mais avec l'entrée au patrimoine de l'Unesco, des réflexions sont en cours pour les développer. J'espère que cela va prendre une nouvelle dimension. J'aimerais créer d'autres visites insolites sur la Neustadt."

Il y a beaucoup à faire connaître. On a l'habitude de visiter le quartier officiel : la BNU, l'allée de la Robertsau... Mais il y a tellement d'autres choses. Je voudrais faire découvrir tout cela.