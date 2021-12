Strasbourg : l'opération "Au boulot à vélo" devient transfrontalière

L'opération "Au boulot à vélo" organisée chaque année par l'Eurométropole de Strasbourg, prend de l'ampleur. La 13eme édition de ce challenge qui récompense l'entreprise, l'association ou la collectivité qui fait le plus grand nombre de kilomètres à vélo, devient transfrontalière.

Le challenge "Au boulot à vélo" a pour but de promouvoir les déplacements à vélo

L'an dernier, 8 800 personnes ont participé au challenge "Au boulot à vélo" organisé par l'Eurométropole de Strasbourg. Cette opération voit concourir des associations, des collectivités et des entreprises pendant plusieurs semaines au mois de juin pour faire le plus de kilomètres possible à vélo. 970 000 kilomètres avaient été parcourus.

La compétition devient transfrontalière

Cette année, la compétition sera encore plus rude puisqu'elle s'ouvre à l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, un groupement de communes françaises et allemandes des deux côtés du Rhin qui comprend les 61 communes de l’Eurométropole de Strasbourg et du Canton d’Erstein ainsi que les 51 communes de l’Ortenaukreis.