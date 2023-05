Strasbourg : la 4ème édition des Trésors du Rhin ouvre aujourd'hui

Pour participer aux jeux, il faudra se munir d'un smartphone, raconte Corinne Pommier coordinatrice des Trésors du Rhin, en déverrouillant son téléphone : "ça c'est l'application, qu'on peut retrouver sur tresordurhin.fr et quand on se connecte on arrive sur l'ensemble des parcours. On voit tout de suite où on doit se rendre donc ça permet aussi de visualiser le trajet puis on s'inscrit et on joue".

Pour la première étape, un escape-game, il faudra répondre à des questions, ou résoudre des énigmes sur différents points de la carte. Et ça se passe à à pied ou à vélo : "ce sont les aventures de Tallulah, notre mascotte, une goutte d'eau rebondissante, au bord du Rhin. Au départ de la centrale EDF de Strasbourg jusqu'à la cathédrale en passant par un côté franco-allemand", explique Corinne Pommier.

Un projet pour promouvoir l'écologie et le tourisme

Trois autres activités ouvriront progressivement à d'autres endroits au bord du Rhin. L'évènement s'adresse aux familles avec enfants qui ont au moins 8 ans. Son but est écologique et touristique selon Jean Klinkert, président de l'association Au fil du Rhin : "c'est un projet autour de la protection de l'environnement mais aussi de la mise en valeur touristique et industrielle du Rhin, que ce soit directement en relation avec la nature ou avec l'histoire locale". Les gagnants de ces activités pourront remporter un vélo électrique ou encore une croisière pour deux pendant cinq jours.