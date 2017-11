Strasbourg : la boîte aux lettres du Père Noël vous attend

Les enfants peuvent déposer leur lettre aux Père Noël depuis ce vendredi 24 novembre. La boîte aux lettres géante sera installée dans un premier temps rue Gutenberg. Les lutins de Noël qui se chargeront de répondre aux "enfants sages" sont des résidents d'une maison de retraite.

À Strasbourg, les enfants qui ont été sages cette année peuvent adresser leur liste de cadeaux aux lutins du Père Noël. Une boîte aux lettres géante vient d'être installée dans la capitale de Noël ce vendredi 24 novembre. Les enfants peuvent déposer leur courrier pendant un mois. Tous les dix jours, la boîte aux lettres changera de lieu. Dans un premier temps, elle sera rue Gutenberg puis rue Mercière et enfin dans la rue des Grandes Arcades.

Elle a été inaugurée ce samedi après-midi en présence du maire de la ville, Roland Ries et des comédien.n.e s Elsa Esnoult et Sébastien Roch. Le Père Noël et ses lutins étaient également de la partie.