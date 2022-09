Strasbourg : la fermeture prévue des musées deux jours par semaine n'en finit plus de faire réagir

Une nouvelle voix se fait entendre contre la décision de fermer les musées de la ville de Strasbourg deux jours par semaine. L'ancien ministre de la Culture Jack Lang a dénoncé cette décision dans un tweet publié mardi 27 septembre.

Une décision "injustifiée"

L'ancien ministre, à l'origine de la fête de la Musique et défenseur du prix unique du livre estime que "la décision de la mairesse de Strasbourg est totalement injustifiée." À partir du 3 octobre, les huit musées gérés par la ville fermeront soit le lundi et le mercredi, soit le mardi et le jeudi. Ils fermeront également lors de la pause déjeuner.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Il soutient la position tenue par l'actuelle ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui a expliqué ne pas comprendre ce choix. "Il y a mille manière de traiter cette question sans aller jusqu'à fermer des lieux culturels que ce soit un jour de plus ou plus, et priver le public de l'accès a des œuvres, de l'accès à la culture qui est l'ADN et la force culturelle de notre pays et même d'une ville comme Strasbourg qui a toujours été une ville de musée, une ville européenne de culture". La ministre a par ailleurs annoncé une hausse du budget de son ministère pour l'année 2023.

Un legs de 5 millions d'euros abandonné

Cette extension aurait également participé à l'abandon d'un important legs selon une information du site La Tribune de l'art. Mairie-Claire Ballabio, une collectionneuse qui a déjà fait don de ses œuvres aux musées de la Ville en 2019, avait prévu de léguer toute sa fortune, estimée à 5 millions d'euros, pour abonder un fonds de dotation destiné au Musée des Beaux-Arts. Elle a récemment modifié son testament, pour abandonner ce projet. Elle dénonce, en plus de cette fermeture deux jours par semaine, une mauvaise conservation de ses œuvres, ce que dément le directeur des musées de Strasbourg.

En conseil municipal, la maire de Strasbourg a défendu sa décision. Une "mesure d'urgence" selon Jeanne Barseghian, pour réduire la facture énergétique et éviter d'augmenter le prix des billets.