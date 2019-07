Strasbourg : La foire Saint-Jean fait sa révolution

Il reste un peu moins d'une semaine avant que la foire Saint-Jean ne soit démontée à Strasbourg. Et c'est peut-être la dernière fois que vous la verrez sous cette forme au quartier du Wacken. La mairie veut mettre en place d'ici 2020 ou 2021 un festival des arts forains en plein centre-ville.

Fini la traditionnelle foire Saint-Jean au Wacken. Place au "festival des arts forains", en plein centre-ville de Strasbourg. Ce nouveau projet, annoncé lundi 8 juillet, devrait voir le jour en 2020 ou 2021, d'après la mairie alsacienne. Un concept qui doit permettre, enfin, de résoudre l'épineuse question de l'emplacement de la foire Saint-Jean. Elle opposait depuis une dizaine d'années les forains, la municipalité et les riverains.

Le festival des arts forains, qu'est-ce que c'est ?

Les manèges se sont baladés entre le Wacken et le parc des Deux-Rives. Les riverains de Koenigshoffen se sont opposés à l'installation de cette foire, l'une des plus vieille de France, dans leur quartier. Tandis que les forains, eux, n'étaient pas vraiment d'accord pour déménager au Zénith. Après concertation : les manèges vont donc revenir en centre-ville, dispersés un peu partout. "On va faire plein de petits points d'ancrage dans la ville de Strasbourg, détaille le forain Serge Forana. Il va falloir trouver des boulevards, des places, des petits coins."

Le festival des arts forains va irriguer tout le centre-ville. Il s'agit de redonner un nouveau souffle à la foire Saint-Jean" - Chantal Cutajar

Un compromis qui réjouit les 150 forains, puisqu'ils préfèrent rester en centre-ville. Mais cette solution nécessite de préciser l'organisation. "Entre le poids, les dimensions des manèges, des boutiques, comment on va se déplacer avec nos convois et tout ça... On part vraiment de zéro." La question de la sécurité va également se poser. "Le préfet du Bas-Rhin a accueilli favorablement cette idée. Evidemment, tous les impératifs de sécurité seront respectés", assure l'adjointe au maire Chantal Cutajar.

En plus des manèges, la mairie de Strasbourg veut aussi mettre en place d'autres animations, comme des conférences, des débats ou des films. Tout sera défini à la rentrée, en collaboration avec les Strasbourgeois, lors d'ateliers de réflexion.