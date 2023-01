Strasbourg: la mairie souhaite le retour de la cavalcade pour son carnaval

Son absence l'an dernier avait créé la polémique . La cavalcade du carnaval de Strasbourg devrait faire son grand retour pour l'édition 2023. C'est ce qu'indique la municipalité dans son appel à projet publié le 18 janvier dernier et qui permet aux associations de postuler selon un cahier des charges très précis. D'après ce document, le carnaval aura lieu le dimanche 26 mars, avec un défilé qui partira à 14h11 de la place de l'Etoile, jusqu'à la place Kléber, en passant par la Krutenau et la rue des grandes arcades.

ⓘ Publicité

Des objets aériens et des engins roulants non motorisés

Le thème de cette année s'intitule "joyeusetés, tournicotis et confettis". Pour la mairie, la cavalcade devra donc être "colorée" et "rythmée" par de la musique "entrainante", avec des objets aériens et des engins roulants, mais "non motorisés" et la présence de carnavaliers : c'est à dire des personnages costumés à pied. Les associations privilégiées seront celles qui proposeront une action impliquant une "interaction avec le public".

Après quatre ans d'absence, pour cause d'intempéries et de covid, la mairie de Strasbourg veut donc visiblement revenir à la tradition : les cavalcades attiraient à l'époque plus de 10. 000 visiteurs. Les associations intéressées ont jusqu'au 3 février pour faire acte de candidature. La sélection finale aura lieu la semaine suivante.