Strasbourg: La Neustadt entre au patrimoine mondial de l'Unesco

Le quartier strasbourgeois de la Neustadt a rejoint ce dimanche la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Ce label confirme la « valeur universelle exceptionnelle » de l'ancienne ville allemande, construite à l'aube du 20e siècle par des architectes alsaciens et allemands.

C'est un évènement majeur pour Strasbourg. La Neustadt devient le 44e monument français à bénéficier du prestigieux label. La cathédrale de Strasbourg et son environnement immédiat étaient déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988. La capitale alsacienne a réussi à y ajouter un périmètre supplémentaire, la Neustadt, des quartiers construits à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème, quand la région était allemande. Le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a tranché ce dimanche 9 juillet 2017, à Cracovie, en Pologne.

Dans le secteur de la Neustadt, l'église St Maurice entre au patrimoine de l'Unesco © Radio France - Corinne FUGLER

Le label Unesco attestera de la « valeur universelle exceptionnelle » de la Neustadt. En échange, la ville s’engage à la préserver et à la mettre en valeur. Cette distinction confirme aussi la place de Strasbourg comme capitale européenne et son rôle dans la réconciliation franco-allemande.

La réaction d'Alain FONTANEL, premier adjoint de la ville de Strasbourg Copier

Les félicitations de la représentante allemande, la ministre Maria Böhmer, et de l'ambassadeur d'Allemagne auprès de l'#UNESCO. #Strasbourgpic.twitter.com/KtxD5Kwk93 — Roland Ries (@Roland_Ries) July 9, 2017

A Cracovie, le Comité du patrimoine mondial a aussi validé ce dimanche matin un second dossier présenté par la France : le site de Taputapuàtea, en Polynésie, un espace sacré maori vieux de 1000 ans. Les grottes de Hohle Fels, près de Schelklingen, dans le Bade-Wurtemberg, dans le Jura souabe, sont, elles aussi, inscrites sur la liste de l'Unesco. Elles étaient fréquentées il y a plus de 40.000 ans, en pleine période glaciaire. Les archéologues y ont découvert le plus vieil instrument de musique du monde, une flûte en os de cygne et une petite Vénus callipyge.