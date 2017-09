Strasbourg : "Le ballet des ombres heureuses" s'invite sur la cathédrale pour le spectacle d'été

À partir du 8 juillet et jusqu'au 3 septembre, vous pourrez profiter du fameux spectacle d'été à Strasbourg. Cette année, "une ballade des ombres heureuses" permettra aux spectateurs d'être en immersion totale dans des ambiances lumineuses et sonores.

La cathédrale de Strasbourg sera une nouvelle fois à l'honneur cet été avec le spectacle de lumière et de son. Pour la deuxième année consécutive c'est l'Agence Act lighting design qui a été sélectionnée pour ce spectacle. L'équipe s'est inspirée cette année du théâtre d'ombres pour réaliser ce jeu de lumière et de son, Koert Vermeulen, directeur artistique d'Act lighting design : "Une ombre n'est pas toujours quelque chose de néfaste ou de glauque." L'ombre devient personnage et se promène sur les façades de la cathédrale et des bâtiments de la Place du Château.

Suivre le voyage d'une ombre

Le spectacle permet au public d'être en immersion totale - Document remis

Le spectateur sera invité pendant une quinzaine de minutes à suivre le voyage d'une ombre traversant des paysages montagneux, décrochant la lune, nageant dans les étoiles ou encore traversant une forêt d'ombres. Julie Boniche, de l’Agence Act lighting design à l’origine de la narration :"On s'est inspiré du théâtre d'ombres qui est l'origine du son et lumière, qui date de plus d'un millénaire. Cette ombre on l'a parfois personnalisé c'est un petit conteur qui va nous raconter son histoire et qui va se métamorphoser sur les façades. Dans les 15 tableaux c'est parfois une ombre portée, une ombre liquide. Ce personnage va jouer dans l'architecture, monter, descendre, se cacher."

15 tableaux permettront au public de voyager pendant une quinzaine de minutes - ACT Lighting Design

Pour Mathieu Cahn, l'adjoint au maire en charge de la politique événementielle de Strasbourg, cette proposition retenue parmi 8 autres projets lors de l'appel d'offres est le plus innovant et répond aux critères du jury :"Avoir un spectacle qui s'adresse à tous aussi bien aux touristes qu'aux strasbourgeois, avoir un spectacle qui met en valeur les façades et puis essayer d'obtenir un effet d'immersion en utilisant différents outils comme le son, la vidéo, la lumière."

Le spectacle permet l'immersion du public avec des jeux de lumière au sol - ACT Lighting Design

Le dispositif de sécurité sera identique à l'année dernière, Mathieu Cahn adjoint au maire en charge de la politique événementielle de Strasbourg : "On veut continuer à vivre normalement, à faire la fête à Strasbourg. On est conscient du contexte dans lequel on évolue. Il y aura un filtre, un contrôle visuel à l'entrée. On entrera sur la place du Château en venant de la place de la Cathédrale, on fermera les accès au moment où le spectacle démarre. Ensuite le public sortira par la rue de la râpe et des écrivains pendant que les spectateurs de la séquence suivante pourront rentrer depuis la place de la Cathédrale." L'année dernière 900 000 spectateurs avaient profité du spectacle.

