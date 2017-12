Le gros rush de Noël se termine, le marché de Noël de la place Broglie, à Strasbourg, ferme ses portes ce soir après plus de quatre semaines marquées par les mesures de sécurité contraignantes et une météo maussade.

Strasbourg, France

Le marché de Noël de la place Broglie, à Strasbourg, le "Christkindelsmärik", le plus ancien marché de Noël de France, se termine ce dimanche soir 24 décembre. Place Gutenberg, le village islandais s'arrête, lui aussi. Pour permettre aux consommateurs de chercher leurs dernières commandes avant le réveillon, le dispositif de sécurité s'est allégé ce dimanche après-midi et les voitures peuvent à nouveau circuler dans le centre historique, à condition de se soumettre aux contrôles.

Près des locaux de France Bleu Alsace, il faut montrer patte blanche pour accéder à la Grande île © Radio France - Corinne Fugler

Les chalets installés sur le parvis de la cathédrale seront fermés ce lundi 25 décembre mais resteront en place jusqu'au samedi 30 décembre, de 11h à 20h. Samedi, cependant, ils baisseront leurs volets à 18h.

Place Broglie, il faut maintenant ranger et démonter les chalets. Comment les commerçants ont-ils perçu cette édition 2017? André tient depuis cinq ans un stand de vin chaud près de l'Opéra. Il est plutôt satisfait de cette édition, même s'il estime que la fréquentation du marché de Noël a baissé depuis les attentats de Paris en 2015: "il y a eu un avant et un après les événements, on est obligé d'en tenir compte!". André aurait bien aimé garder son chalet ouvert quelques jours encore, pour compenser un début de marché pluvieux.

Des vacances scolaires trop tardives

Marie Grétillat, elle, tient le stand d'Alsatrucs, des objets de décoration originaux qui évoquent l'Alsace, comme des moules à kouglof et des pelles à tarte, réalisés par des artisans de la région. Le marché de Noël, c'est une belle vitrine pour ces artisans alsaciens: "on a vu passer pas mal de monde, pas mal d'étrangers, des Anglais, des Allemands, des Espagnols. Pas beaucoup de Français car il n'y avait pas les vacances..."

Le marché de Noël de Strasbourg accueille chaque année deux millions de visiteurs.

Dimanche soir, le tram s'arrêtera à nouveau aux arrêts Broglie et Homme de Fer © Radio France - Corinne Fugler