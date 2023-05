Strasbourg : le stade de la Meinau a accueilli la finale régionale des petits champions de la lecture

Ils sont arrivés en plein entraînement des joueurs du Racing. Douze élèves de CM1 et CM2 du Grand Est se sont affrontés ce mercredi au stade de la Meinau à Strasbourg lors du concours régional des petits champions de la lecture . Pendant trois minutes, sur une scène montée sous une tente, chacun d'entre eux a lu un extrait de livre qu'il avait choisi. Ils étaient jugés sur leur lecture bien sûr, mais aussi leur façon de "vivre" et raconter l'histoire.

Trois petits alsaciens faisaient partie des finalistes, dont Océane, de l'école d'Illfurth dans le Haut-Rhin : "j'ai choisi le roman "chair de poule, sous-sol interdit", parce que je trouvais l'histoire surprenante et j'ai bien aimé tous les petits moments de suspense." Juliette, de l'école Sainte Anne de Strasbourg a choisi elle un extrait de "Charlie et la chocolaterie" parce que "c'est drôle et qu'il y a beaucoup de dialogue". Enfin Gabriel, de l'école internationale Robert Schuman, a préféré un extrait du "Petit Nicolas et les copains."

"Quand je lis, j'oublie parfois que je suis vivant"

Tous les trois sont de grands lecteurs : "Quand je lis, j'oublie parfois que je suis vivant et je deviens un des personnages du livre. Du coup, c'est vraiment bien" explique Gabriel. Un amour des livres qui ravit Mathilde Tattegrain, coordinatrice des petits champions de la lecture car c'est le but du concours : "Dans un univers où ils sont confrontés à des images sur différents supports, là on revient au livre, au texte et à la richesse de la littérature jeunesse."

Au final, c'est un élève de la Meuse qui a remporté ce concours régional. C'est lui qui défendra le Grand Est lors de la grande finale le 28 juin prochain à la comédie française à Paris. L'alsacienne Juliette est arrivée seconde.