VIDÉO - Strasbourg : les Gospel Kids sur le prochain album de Louis Bertignac

Quatre jours à peine après l'appel de Louis Bertignac lancé sur les réseaux sociaux, les Gospel Kids ont posé ce dimanche en studio leurs voix sur le morceau que le chanteur-guitariste leur a envoyé. Un petit défi que s'est imposé Alfonso Nsangu, le maître de choeur et fondateur des Gospel Kids, la chorale strasbourgeoise, installée dans le quartier de Hautepierre.

"Mon but c'était de réussir à bluffer Louis Bertignac, il me disait je vous envoie la musique et je vous laisse un mois, je lui ai dit je n'ai pas besoin d'un mois, on va le faire ce week-end". Les voix ont donc été enregistrées quatre jours à peine après l'appel de l'ex-Téléphone, aux Downtown Studios à Strasbourg.

Je me suis dit Alfonso sois professionnel, ne fais pas le fan, sois posé.

Un appel de Louis Bertignac sur les réseaux. Le chanteur cherchait une chorale d'enfants pour l'un des morceaux de son prochain album. Ce sont les fans des Gospel Kids qui se sont chargés de faire la promotion de cette formation basée dans le quartier de Hautepierre et qui, en 18 ans, a fait chanter plus de 8.000 enfants et ados. "Il s'est retrouvé avec plus de 200 commentaires liés à Gospel Kids sans compter les mails", raconte Alfonso, _"à 20h30 -_ndr le jour même de l'appel lancé par le chanteur- mon téléphone (!) sonne, bonjour c'est Louis Bertignac ! Je me suis dit Alfonso sois professionnel, ne fais pas le fan, sois posé".

Vingt-trois filles de 8 à 16 ans

Parmi les 380 chanteurs de la chorale, Alfonso a choisi 23 filles de 8 à 16 ans qui ont enregistré le morceau. Il y est question d'un monde meilleur, de l'impatience de pouvoir enlever son masque et de se faire des bises, bref l'air du temps. "On se dit on va quand même chanter pour Louis Bertignac", se réjouissent plusieurs d'entre elles, "c'est quelque chose qu'on fait pas tous les jours, c'est quand même assez impressionnant, on se dit est-ce que les gens vont aimer ?".

Bertignac sur le prochain album des Gospel Kids

Et si les Gospels Kids enregistrent pour Bertignac, cela va aussi fonctionner dans l'autre sens. "Je lui ai parlé de l'album des Gospel Kids, ça fait déjà plus d'un an et demi qu'on est dessus avec 8 musiciens qui ont déjà enregistré, et il me dit super envoie moi la maquette, je serai bien content de mettre la guitare dessus. C'est peut-être le moment où j'ai ressenti le plus d'émotion, enfin il se passe quelque chose pour nous !". Bertignac sur l'album des Gospels Kids c'est pour le mois de juin 2021, les Gospels Kids sur l'album de Bertignac c'est pour 2022.