Strasbourg : les touristes ont fait leur retour cet été mais ils sont moins nombreux qu'en 2019

Après deux années de covid, la Ville de Strasbourg a présenté ce jeudi le bilan touristique de l'été 2022 à Strasbourg. Il y a de nombreux motifs de satisfaction. Les touristes étrangers à commencer par la clientèle allemande sont de retour. Il y a aussi eu des touristes américains. En revanche, les Asiatiques ne sont toujours pas revenus l'exception des Japonais et des Coréens. "On a toujours une majorité de Français et de touristes de proximité, mais les touristes de destination plus lointaine reviennent doucement," précise Guillaume Libsig, adjoint à l'animation.

La clientèle étrangère est de retour

Les hôtels ont affiché des taux d'occupation proche des 80-90% en juillet contre à peine 41% en 2021. Les campings ont également attirés de nombreux visiteurs avec une hausse de la fréquentation de l'ordre de 63% par rapport à 2021.

Le succès du Parlement européen

La cathédrale de Strasbourg et sa plateforme attire toujours de nombreux visiteurs. Les promenades en bateau ont rencontré un vif succès avec plus de 246 000 voyageurs pour Batorama. Ces bons chiffres de l'été 2022 restent néanmoins en dessous des chiffres de fréquentation de 2019 où Batorama avait accueilli 296 164 personnes à bord, soit un écart de 16,7%. La location de bateaux électriques en revanche poursuit sa percée avec une hausse de la fréquentation de 36,8% par rapport à 2021. Enfin le Parlement européen a attiré 77 604 visiteurs. Un chiffre en progression y compris par rapport à 2019 où l'institution européenne avait accueilli 72 342 visiteurs.

Guillaume Libsig salue aussi la fréquentation du FARSE, de la fête de la musique, du 14 juillet : "on a retrouvé ces grands formats d'avant-covid, et on a senti l'envie des gens de pouvoir à nouveau être ensemble."