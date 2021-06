PHOTOS - Ouverture de la foire Saint-Jean de Strasbourg : "ça fait du bien au moral"

Pas de grosse affluence dès l'ouverture de la foire Saint-Jean ce samedi 26 juin, mais beaucoup de sourires : visiteurs comme forains sont ravis de se retrouver après une édition 2020 un peu plombée par l'épidémie de coronavirus. L'esplanade du Wacken à Strasbourg accueillera les quelques 150 professionnels de cette fête foraine jusqu'au 18 juillet prochain.

Une reprise sous le soleil

C'est dans une chenille géante que Léa, 5 ans, fait sa première descente depuis longtemps. De retour sur la terre ferme, elle est ravie et Mélanie sa maman aussi : "C'est très sympa et là c'est le début donc il n'y a pas trop de monde et c'est plutôt agréable quand on a des petits."

Une partie de pêche aux canards © Radio France - Marie Maheux

Pas de folle affluence effectivement à l'ouverture. Mais depuis l'entrée du manège où elle vend les tickets, Cassandra ne s'inquiète pas : "Les gens sortent plus le soir généralement, donc on verra en soirée. Et ça fait du bien de retrouver les personnes, de faire notre métier. Ça fait plaisir après sept mois à l'arrêt !"

Se remettre dans le bain

Un peu plus loin on s'arrête évidement pour les confiseries et le stand de Karine Mahieu est incontournable : il fait 20 mètres de long. _"_Ça a été un petit peu difficile au niveau de la remise en route" explique Karine, "il y a beaucoup de travail après presque un an sans exploitation. Mais on a une belle fête et on est contents de reprendre, ça fait du bien au moral !"

Karine Mahieu, gérante du stand de confiseries "Chez Karine" © Radio France - Marie Maheux

Seul bémol sous le soleil strasbourgeois : le port du masque, pas toujours respecté. Il reste obligatoire sur la foire à partir de 11 ans et conseillé dès 6 ans.

L'un des manèges de la foire Saint-Jean © Radio France - Marie Maheux