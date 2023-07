Strasbourg : place de la Cathédrale, l'œuvre d'art s'effondre partiellement, les festivités maintenues

La monumentale œuvre d'art "Nemeton", commandée par la ville de Strasbourg dans le cadre des animations estivales "L'été est à vous" s'est partiellement effondrée vendredi dans l'après-midi, alors qu'elle devait être inaugurée ce samedi 8 juillet. Des analyses sont en cours pour déterminer l'origine du problème mais la programmation du week-end est maintenue.

ⓘ Publicité

L'oeuvre "a présenté une déformation partielle hier dans l'après-midi", selon un communiqué de presse de la mairie de Strasbourg. Une première analyse a permis d'identifier "une pièce de bois défectueuse sur la structure". D'autres analyses sont en cours pour "proposer une évolution de l'œuvre, dans l'esprit du projet initial". Pour mettre en sécurité les structures et par principe de précaution, "une déconstruction partielle" à été réalisée hier soir.

"On va voir, après l'analyse, comment on va faire évoluer la structure", confirme Kinan, du collectif UVLab, qui était sur le chantier avec d'autres créateurs du projet, samedi midi. A l'origine, l'œuvre était composée de trois structures faites de bois, de métal, de verre et de plexiglas représentant la fusion de différentes espèces d'arbres "spirituels" datant de l'antiquité, des arbres "sacrés" présentés par le collectif comme des "sanctuaires", rassurants. . La plus haute devrait atteindre 13 mètres de haut.

Les festivités prévues sur la place du Château sont malgré tout maintenues, une partie de la programmation sera "repositionnée en proximité immédiate de la Cathédrale", selon la ville de Strasbourg.