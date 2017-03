Strasbourg : Pour la journée du Mime Marceau, des lycéens de Fustel de Coulanges initié à l'art du mime

Ce mercredi, pour le Marceau Day, le journée du Mime Marceau, des lycéens du lycée Fustel de Coulanges où le Mime Marceau a étudié, ont été initié à l'art du mime.

Ce mercredi, pour la journée du Mime Marceau, des lycéens de Fustel de Coulanges à Strasbourg ont été initié à l'art du mime et ont beaucoup appris sur la vie de Marcel Marceau. La joie, l'amour ou encore la liberté, des émotions ou des concepts que des lycéens du lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg sont en train d'exprimer avec leur corps. Ils sont debout, dans la salle, face à l'artiste mime Florencia Avila qui leur montre les positions à adopter. Florencia Avila initie les lycéens à l'art du mime avec ces "conventions de caractères" inventées par Marcel Marceau. Des émotions ou concepts traduits physiquement par des postures, des figures spécifiques.

Les lycéens se prêtent au jeu avec plaisir. Certains ont préféré mimer la peur "le corps en arrière, les deux mains vers l'avant et les yeux grand ouvert", d'autres "la colère", en tout cas ils apprécient de s'être mis en situation. Tous connaissent le Mime Marceau mais souvent "de nom". Beaucoup ignoraient que l'artiste est né à Starsbourg le 22 mars 1923 à Strasbourg et qu'il a étudié dans ce lycée Fustel de Coulanges.

Valérie Bochenek, commissaire de l'exposition "Le Pouvoir du geste, hommage au Mime Marceau" a raconté le parcours de Marcel Marceau © Radio France - Charlotte Jousserand

Plus qu'une initiation, l'histoire de Marcel Marceau leur a été racontée par Valérie Bochenek, présidente de l'association "Un musée pour le Mime" et commissaire de l'exposition "Le Pouvoir du geste, hommage à Marcel Marceau" présentée jusqu'au dimanche 26 mars à l'Aubette à Strasbourg. Elsa a été marquée par le parcours du mime Marceau qu'elle ne connaissait pas vraiment : "Devoir se cacher, quitter sa région natale, sa famille, changer d'identité puis finalement partir aux Etats-Unis et atteindre la gloire". Pour Valérie Bochenek, l'histoire de Marcel Marceau a une résonance avec certains récits d'aujourd'hui : devoir fuir son pays, Marcel Marceau a pris ce qu'il avait vécu avec la guerre, la souffrance pour en faire "un message de paix entre les peuples".