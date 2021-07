Strasbourg propose des initiations gratuites à de nombreux sports cet été

La ville de Strasbourg a installé trois "plaines d'aventures sportives" cet été dans trois lieux différents. Il sera possible de venir gratuitement s'initier au sport. Un bol d'air après les confinements

Cet été la ville de Strasbourg a mis en place des "plaines d'aventures sportives" gratuites et encadrées sur trois sites différents. Cela se passe à l'île aux sports au Wacken, à la plaine des sports de Hautepierre et au Baggersee/Canardière du côté d'Illkirch.

De quoi aussi faire découvrir le sport au plus grand nombre avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024, dans le cadre du programme "Terre de jeux".

Natation, paddle, beach-volley, ping pong, des dizaines d'activités seront proposées, en partenariat avec des clubs de l'agglo.

Jeanne Barseghian visite la "plaine d'aventures sportives" du Baggersee © Radio France - Antoine Balandra

De quoi donner un bon bol d'air à des enfants qui parfois ne peuvent pas partir en vacances ou qui ont souffert des confinements. "L'objectif, c'était de proposer des lieux de sport et de loisirs en plein air, qui permettent à toute la famille de venir gratuitement et d'avoir un programme d'animations variées. De prendre l'air après une année confinée. Et bien sûr cet enjeu aussi de proposer à tout un chacun qui ne pourra pas partir en vacances ou qui partira, des activités en famille ou entre amis" explique la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian.

Les plaines d'aventures sportives sur les trois sites strasbourgeois, c'est de 10h à 17h30 tous les jours du mercredi au dimanche (21h les vendredis) pendant tout l'été jusqu'au 22 août, et c'est gratuit.