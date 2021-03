VIDEO - Strasbourg : quand Serge Gainsbourg mettait "les paras au pas"

4 janvier 1980, hall Rhénus : Gainsbourg est seul sur scène. Dans le public, une poignée de bérets rouges d'extrême-droite, mines patibulaires. Les anciens paras n'ont pas digéré la Marseillaise revisitée, "Aux Armes et caetera".

Serge Gainsbourg chante la Marseillaise seul et à capella

Il y a 30 ans le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg, succombait à un infarctus. A Strasbourg, le chanteur restera comme celui qui, le 4 janvier 1980, a tenu tête à d'anciens parachutistes d'extrême-droite venus empêcher son concert au hall Rhénus. Ulcérés par sa reprise de la Marseillaise version reggae, les bérets rouges étaient entrés en masse, après avoir acheté leur billet.

Jane Birkin avait peur

Dans l'après-midi déjà, l'hôtel où étaient logés les musiciens jamaïcains de Gainsbourg avait du être évacué à la suite d'une alerte à la bombe. Le strasbourgeois Harry Lapp, organisateur du concert se souvient très bien de l'arrivée des anciens parachutistes, béret rouge vissé sur la tête, parmi les 2 000 spectateurs venus assister au concert.

"Des individus racistes et antisémites", explique-t-il, "Ils étaient enveloppés dans des manteaux avec en dessous des uniformes qu'ils n'avaient plus le droit de porter. Ils ont commencé à vociférer, à lancer des menaces. Nous, nous sommes dans la loge, une caravane, et Jane Birkin (la compagne de Serge Gainsbourg) commence à avoir des craintes. Elle a peur, elle arrive à convaincre Serge de ne pas chanter".

Mais si le concert est bien annulé, Serge Gainsbourg montera seul sur scène pour chanter la Marseillaise a capella. Assez ironiquement les paras sont au garde à vous et entonnent l'hymne. "J'ai mis les paras au pas", dira Gainsbourg un peu plus tard.

Il leur adressera un magistral bras d'honneur avant de quitter la salle, un moment historique qui va propulser les ventes de l'album "Aux armes et caetera".

Un an plus tard le chanteur s'offrira aux enchères le manuscrit original de la Marseillaise, composée le 25 avril 1792 par Claude Joseph Rouget de Lisle... à Strasbourg.