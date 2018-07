Du 7 juillet au 2 septembre, à Strasbourg, la place du Château, le barrage Vauban et la place de l'Université s'illuminent autour de trois spectacles historiques.

La ville de Strasbourg a habitué ses habitants et ses touristes aux spectacles sons et lumières pendant la période estivale. L'été 2018 ne fait pas exception. Le parcours Lux propose du 7 juillet au 2 septembre trois représentations sur trois lieux emblématiques : la place du Château, au pied de la cathédrale, le barrage Vauban et la place de l'Université.

Un parcours au fil de l'histoire

La balade se veut historique. Sur la place du Château, le visiteur se voit proposer une projection pour une plongée au Moyen-Âge, période qui a vu la construction de la cathédrale de Strasbourg.

#sneakypics durant le #setup du spectacle d’été sur la place du château de @strasbourg#LUX un bel univers poétique et onirique superbement mêlé au contexte lumineux de la cathédrale BRAVO !!! @ACTLDofficial 👍🏼 pic.twitter.com/4PU7o9rjyc — Acte Lumiere (@ActeLum) July 5, 2018

Sur la place de l'Université, les façades du Palais universitaire s'animent pour un éclairage sur la Neustadt, quartier classé au patrimoine de l'Unesco depuis l'été dernier. Quant au barrage Vauban, il propose un focus sur l'histoire des fortifications et du siècle des Lumières.

Tous les spectacles sont gratuits. Ils seront projetés en boucle de 22h30 à 23h30 au mois de juillet, et de 22h à 23h en août et jusqu'au 2 septembre.