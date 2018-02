Oubliez l'audioguide classique et ses récitations historiques. Dans le cadre de la Semaine du Son, une création sonore par des Strasbourgeois permet de (re)découvrir la ville avec poésie et sensibilité.

Il y a un an et demi, la compagnie Le Bruit qu'ça coûte avait appelé sur internet les habitants à envoyer leur texte. Ils ont reçu 24 réponses, parfois rédigées à plusieurs mains, chacune décrivant un lieu, une impasse, une place de Strasbourg. La contribution des habitants permet d'aboutir à un résultat très intimiste et sensible. Les pistes audio dévoilent des anecdotes, des morceaux d'histoire peu connus du grand public.

Les texte ont été mis en voix et enrichis de bruits environnants, d'extraits musicaux ou d'archives sonores pour aboutir après deux à trois mois de travail, à des créations originales.

Les pistes audios (appelées points d'ouïe) sont disponibles au téléchargement gratuitement sur le site de la compagnie. Une installation est également visible jusqu'au dimanche 11 février au Shadok dans le cadre de la Semaine du Son.

Si ce dispositif en est encore au stade expérimental, la compagnie espère bien travailler à l'avenir avec l'office de tourisme afin de faire connaître ce mode de visite original. Le développement d'une application pour smartphone est également à l'étude.

Enfin, les habitants qui souhaitent envoyer leur contribution par internet peuvent toujours le faire. L'audioguide est un "work in progress" qui est encore loin d'avoir atteint sa forme finale.