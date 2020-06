Strasbourg : un nouveau spectacle cet été à la cathédrale bercé par Beethoven

La ville de Strasbourg propose un nouveau spectacle cet été à la cathédrale : un son et lumière avec cinq tableaux lumineux, au rythme des oeuvres de Beethoven.

Le Grand Spectacle de Strasbourg fait "pause"... mais ne s'arrête pas ! Les illuminations de la cathédrale auront bien lieu du 25 juillet au 20 septembre avec pour thème le passage du temps.

Cinq tableaux lumineux se succéderont sur la façade au son de la musique de Beethoven, 250 ans après sa naissance. D'autres illuminations seront dessinées sur la cathédrale jusqu'à 1h30 du matin.

2000 personnes au maximum par séquence pourront assister à chaque représentation avec le port du masque obligatoire !

Tableau "sérénité". - Bigfamily event – lnlo

Tableau "la communion". - Bigfamily event – lnlo

Séances : à 22h15, 22h45 et 23h30 en juillet/août et à 21h30, 22h15 et 22H45 en septembre.