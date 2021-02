Strasbourg : un salon du livre dans un hôtel

A Strasbourg, l'hôtel Tandem, place de la gare, organise ce samedi et ce dimanche un salon du livre. Une quinzaine d'éditeurs, deux libraires, des auteurs, des illustrateurs et du public dans l'atmosphère feutrée de cet établissement éco-responsable.

L'hôtel Tandem a ouvert ses portes deux mois à peine l'été dernier à Strasbourg. Pour ne pas se morfondre en se tournant les pouces avant la réouverture, Alain Spinner, le patron de cet hôtel éco-responsable sur le thème du vélo souligne l'importance de se serrer les coudes.

En décembre, son établissement à accueilli un marché solidaire. Ce week-end c'est un salon du livre : avec éditeurs, libraires, auteurs et illustrateurs. Ils sont installés derrière leurs stands dans la brasserie, la bibliothèque, l’œnothèque et même dans les chambres à l'étage.

C'est un peu de la science-fiction

Jean-Christophe Caurette, des éditions du même nom, est venu de Buhl, près de Wissembourg et il est heureux de revoir du monde, en chair et en os: "on commençait à se demander si les gens existaient encore, on savait qu'il existait des lecteurs, mais là, de les voir en vrai c'est un peu de la science-fiction".

Aline, l'une des visiteuses, est ravie de pouvoir échanger avec les auteurs : "en librairie, on a l'impression qu'il ne faut pas rester trop longtemps vu qu'il y a du monde derrière, c'est pas bien vu, et là enfin, depuis un an, on peut échanger pleinement, c'est un vrai petit moment de bonheur". Un bonheur partagé par Alain Spinner, le responsable de l'hôtel : "on se sent beaucoup moins seul, il y a de la vie dans l'hôtel, ça fait du bien". Le salon du livre se poursuit ce dimanche 14 février à l'hôtel Tandem, place de la gare à Strasbourg.