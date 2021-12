Strasbourg : un service de gardiennage pour chiens pendant le marché de Noël

La ville de Strasbourg profite du marché de Noël pour tester un nouveau concept: un service de gardiennage pour chiens développé par une start up alsacienne et baptisé "Patchgard". L'idée est de laisser votre animal le temps d'aller faire vos courses et lui éviter ainsi le stress de la foule.

C'est un petit Algeco, situé sur la place Hans-jean Harp, derrière le Musée d'art moderne. Depuis quelques jours, Laetitia Lacote s'y occupe des chiens que les visiteurs du marché de Noël lui déposent, le temps d'aller faire un tour. Un service de gardiennage qu'elle a inventé et baptisé "Patchgard". "J'ai eu l'idée et je l'ai développée l'été dernier au musée de l'automobile de Mulhouse et ça a très bien marché. J'ai déjà gardé 125 animaux. Là je suis vraiment ravie d'être à Strasbourg".

L'Algeco est situé sur la place Hans-Jean Arp © Radio France - Emilie Pou

Ils sont mieux ici que dans la foule

Dans l'Algeco, chauffé, on trouve 6 cages, et un petit espace de jeu : "Les cages sont là pour me protéger et les protéger les uns des autres, mais ils sont sortis régulièrement. Ils jouent, je les câline et je peux même les masser" explique Laetitia Lacote. "Ils sont bien mieux ici que dans la foule du marché de Noël. Car c'est souvent très stressant pour eux".

Il y a 6 cages à l'intérieur, mais d'autres peuvent être installées © Radio France - Emilie Pou

Une façon d'attirer des clients en ville

La mairie de Strasbourg y voit aussi un intérêt pour les commerçants, en attirant en ville plus de visiteurs, et donc, de clients. "Les deux sont liés. Il y a le bien-être animal et puis cela permet en effet à ceux qui le veulent d'aller faire un tour en ville, au musée, au restaurant et de le faire l'esprit tranquille" selon Joël Steffen, l'adjoint en charge du commerce et du tourisme.

Le service est testé pendant trois mois

Le service est testé pendant le marché de Noël et au delà, pendant une période de trois mois. Après, "un bilan sera tiré et on avisera" dit la mairie. Patchgard est ouvert du mercredi au dimanche à partir de 11H (sans horaire pour le soir). Il faut impérativement avoir le carnet de vaccination de votre animal à jour.

Le tarif est de 9 euros pour une heure, 18 euros les deux heures et 25 euros les trois heures.