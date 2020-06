Strasbourg : une Fête de la musique sur les balcons cette année

Pas de concert dans les rues, mais des animateurs vous proposeront des blind tests et des karaokés pour une Fête de la musique new look. La ville de Strasbourg a maintenu, tout en les réaménageant, ses activités phare de l'été, les illuminations de la cathédrale et le Festival des arts de la rue.