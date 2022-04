Strasbourg veut devenir la capitale mondiale du livre ! La ville a en tout cas déposé le 15 avril un dossier de candidature au label Unesco "Capitale mondiale du livre". Et cela pour l'année 2024. L'Unesco communiquera le nom de la ville lauréate cet été. Si Strasbourg décrochait ce label, elle serait la première ville française à devenir capitale mondiale du livre.

La mairie a élaboré un projet intitulé "Lire notre monde". Et pour elle, décrocher ce titre serait un peu une évidence, c'est en tout cas ce que dit la maire écologiste, Jeanne Barseghian. "Il y a une forme d'évidence pour Strasbourg. Parce que nous avons une histoire riche et ancienne avec les livres. On pense évidemment à Gutenberg, aux débuts de l'imprimerie, on pense aussi à Strasbourg comme ville de la philosophie et de l'humanisme. Et puis aussi parce que ce n'est pas qu'un patrimoine historique. C'est tout un secteur d'activité qui vit grâce à son écosystème strasbourgeois. Nos bibliothèques, nos médiathèques, nos librairies" dit-elle.

Strasbourg veut devenir la capitale mondiale du livre 2024 © Radio France - Antoine Balandra

59 bibliothèques, dont la deuxième plus grande de France, 25 librairies, 40 maisons d'édition, Strasbourg a quelques arguments. Sans oublier donc l'histoire. C'est lors d'un voyage à Strasbourg que Gutenberg a élaboré le système qui donnera naissance à l'imprimerie.

Actions éducatives

Et pour que ce titre de capitale mondiale du livre soit utile, la mairie promet 200 actions festives, éducatives, ou sociales, notamment pour développer la lecture chez les plus jeunes. "Concrètement cela signifie un programme d'actions qui va se développer d'avril 2024 à avril 2025 avec un budget conséquent, pour pouvoir mener ces actions ambitieuses. Et permettre des actions fédératrices dans un sens très large. "Strasbourg carrefour de débats", "Strasbourg ville amie des enfants" pour faire lire encore plus la jeunesse et pour finir une question qui me tient à cœur, c'est "Strasbourg ville refuge" pour permettre à des auteurs et autrices persécutés, menacés dans leur pays, de venir ici. Cette candidature doit venir conforter ce rôle de ville refuge", poursuit Jeanne Barseghian.

Anne Mistler adjointe aux arts et aux cultures précise les actions qui pourront être menées : "Par exemple 24h de lecture en continu dans les transports, c'est aussi toute une série d'actions avec les jeunes enfants, comment écrire une histoire par l'enfant qui la porte, cela va toucher aussi le théâtre, le cinéma et la musique, donc il y a plein de choses que l'on peut imaginer" dit-elle. Au total, 150 partenaires seront mobilisés, de l'université de Strasbourg aux cinémas en passant par la CAF.

Et même si Strasbourg n'était finalement pas retenue, les actions auront quand même lieu. Le budget de l'événement est fixé à 4.5 millions d'euros.