PHOTOS - Succès d'Hadrien et la guerre des Pictes, dans les arènes de Nîmes

Pendant trois jours, de vendredi à lundi, la grande fresque "Hadrien et la guerre des pictes", mise en scène par l'historien Eric Teyssier, a rempli les arènes de Nîmes. C'était, après le plus fort de la crise sanitaire, le grand retour de ce spectacle désormais dirigé et proposé par Edeis. Chaque jour, le spectacle a réuni entre 6 et 8 000 spectateurs dans les arènes.

Cet été, un nouveau spectacle est annoncé par Edeis. Spectacle sur l'Antiquité et en nocturne, toujours dans les arènes de Nîmes : les 8, 9, 11, 12, 13 et 15 août.

Et l'an prochain : Vercingétorix ? Le célèbre gaulois est en effet annoncé.

Gladiateurs dans les arènes de Nîmes. Spectacle "Hadrien et la guerre des Pictes" © Radio France - Tony Selliez