Succès de l'exposition Dior en Roses à Granville : derniers visiteurs avant la révérence

Cette exposition qui consacre la femme-fleur ainsi que le rose et la rose dans tous ses états, enregistre une très belle fréquentation avec près de 56.500 visiteurs depuis son lancement. Débutée en mai, elle devait se terminer le 31 octobre 2021 mais elle a finalement été prolongée jusqu'au 2 janvier 2022.

"C'est un vrai succès et même ces derniers jours, on a de nombreux visiteurs. Plus de 300 mercredi dernier par exemple, ce qui est beaucoup pour les vacances de Noël", se réjouit Ophélie Verstavel, coordinatrice générale du musée Dior de Granville. Depuis le lancement, on a eu beaucoup de Français mais aussi des étrangers, des gens de Dubaï, des Australiens, des Américains. La renommée du musée Dior grandit, ce qui explique aussi la fréquentation qu'on a eu cette année.

Les derniers visiteurs de l'exposition Dior en Roses au musée Christian Dior de Granville © Radio France - Lucie Thuillet

Dernière chance le 2 janvier pour voir l'exposition

En ce 31 décembre, plusieurs dizaines de visiteurs profitent des dernières heures de Dior en Roses. Anne vient ici chaque année depuis qu'elle est toute petite choisir sa "robe préférée et s'imaginer en robe de bal" et elle a emmenée avec elle sa fille Jeanne : "le rose est ma couleur préférée et j'aime beaucoup les robes et la mode". "C'est de l'art, les robes sont tellement extraordinaires. On vient admirer la prouesse aussi" ajoute la maman.

Pour Marie-Laure, en revanche, c'est une première. Elle vient de Paris et elle découvre le musée avec des yeux qui brillent : "c'est éblouissant, ça fait rêver. On adorerait se retrouver dans les années 1950 et aller à la plage dans un déshabillé de Christian Dior !" "Ces robes sont intemporelles, c'est impressionnant", poursuit Lucie qui a quitté sa famille durant une petite heure pour s'offrir, dit-elle, "ce plaisir des yeux"

Exposition Dior en roses au musée Dior de Granville © Radio France - Lucie Thuillet

L'exposition Dior en Roses se termine ce 2 janvier 2022 au musée Dior de Granville. Elle est visible ce dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.