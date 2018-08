Avec 150 nageurs de plus que l'an dernier, la 87 ème traversée du Lac a battu son record !

Annecy, France

Les premiers entraînements ont débuté à 8 heures du matin dans un cadre absolument somptueux. Plage de l'Impérial.

Mise à l'eau magique © Radio France - Christophe Van veen

Avec une eau à plus de 22 degrés, la traversée du joyau lacustre a tenu ses promesses. Seul bémol : un niveau d'eau très bas à cause de la récente canicule a obligé les organisateurs - les Dauphins d'Annecy - à modifier un peu le parcours et certains se sont plaints de terminer la traversée debout, ou en se raclant un peu les genoux.

Prêts ! © Radio France - Christophe Van Veen

"Le lac, c'est ma vie ! "

Nicole, 73 ans, traverse le Lac d'Annecy, depuis 1952. Annécienne, elle adore son plan d'eau "même quand les éléments sont déchaînés". "Le Lac, c'est ma vie ! " clame cette nageuse amoureuse de la baignade en eau vive, qui a entraîné dans le sillage de sa brasse coulée son fils de 35 ans. Gilles, le fiston, n'avait pas nagé depuis le lycée pour la mythique Traversée et il a vu, hilare, des enfants nageurs qui mesurent deux fois moins que lui, le doubler. Mère et fils, deux générations, symbole de cet événement qui est autant un rendez-vous humain qu'un défi sportif.

L'équipe de France Junior de natation s'est distinguée

► Sur le kilomètre : victoire de Yohan N'Doye pour la troisième année consécutive. Le licencié d'Annecy s'impose en 10 ' 01 '' (un peu plus que l'an dernier).

Yohann le plus fort sur le kilomètre © Radio France - Christophe Van Veen

Emma Descoeudres, 10 ème, est la première fille en 12 ' 26 ''

► Sur 5 kilomètres : victoire de Julien Baillod - un Suisse - en 1 h 00 ' 22 ''

La Toulousaine Madelon Catteau arrive 7ème , première fille, en 1 h 06 ' 25 ''. Elle fait partie de l'équipe de France junior de natation.

► 2 , 4 kilomètres : Hugo Jean (Lyon) en 29 ' 57

Camille Bonacorsi (ardèche) 34 ' 09

► Sur 10 kilomètres (épreuve réservée à 23 nageurs très confirmés) : victoire de Baptiste Colmant de Rouen , membre de l'équipe de France junior de natation en 2 h 04 ' 08''

Nora Naessens de Belgique finit 8ème et première fille en 2 h 08 ' 29 ''.