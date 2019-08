Succès inédit pour la guinguette de Saint Avertin au bord du Petit Cher cet été

Saint-Avertin, France

C'est un lieu hors du temps sur les bords du Cher, à Saint Avertin. Tandis que les plus jeunes peuvent faire du bateau électrique, du pédalo pendant que les parents et grands parents peuvent danser, cela fait 11 ans que la guinguette de Saint Avertin, Port Avertin, a renoué l'été avec une vieille tradition. 11 ans et un succès qui est au rendez vous.

C'est une guinguette familiale, sans prétention, aménagée avec goût au milieu de la nature. La buvette, la scène pour les musiciens ont été installés dans des conteneurs maritimes et surtout cette guinguette est gratuite. "Il n'y a qu'ici qu'on est bien, ailleurs c'est un peu cher. Ici l'accueil est excellent. Il y a de l'air, de la musique, de la verdure" s'enthousiasme une Tourangelle.

"L'été avec les petits enfants et les amis on passe des moments très agréables" une cliente.

La guinguette propose de nombreuses activités pour les enfants © Radio France - Ville de Saint-Avertin

Une histoire qui date de l'après-guerre à Saint-Avertin

Il y a aussi des animations pour les enfants. L'esprit guinguette à Saint Avertin remonte aux années d'après guerres. Frédéric Dagoret est adjoint à la vie associative. "C'était un port avec des bateaux et les Tourangeaux venaient le week-end. Il y avait le champ de courses à côté et ici on pouvait prendre un bateau et se baigner dans le Cher", décrit-il.

"Il y avait ce côté Deauville de Tours" s'amuse-t-il.

Jusqu'à 500 personnes par jour les week-end

Entre 200 et 500 personnes viennent tous les jours les week-end. Des spectacles sont également proposés certains soirs.

"Il y a une vrai mixité des générations" explique Olivier Fresneau est le président de l'association "Smalla connection" qui gère la guinguette. "Ce sont de publics différents qui se retrouvent en fonction des activités et des programmations" explique-t-il.

La guinguette est ouverte jusqu'au 15 septembre sauf le lundi.