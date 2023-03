Succès populaire incontestable pour l'expo Niki de Saint-Phalle

Record battu pour l'expo Niki de Saint-Phalle aux Abattoirs à Toulouse. Les œuvres colorées et tout en rondeur de la plasticienne franco-américaine disparue il y a 20 ans ont rassemblé depuis l'ouverture de l'expo le 7 octobre plus de 157 000 visiteurs.

Record de l'expo Picasso dépassé

C'est mieux que les 145 000 visiteurs de l'expo Picasso et l'exil de 2019. La directrice du musée, Annabelle Ténèze espère atteindre les 160 000 visiteurs avant la fin du week-end et elle se dit ravie de ce grand succès populaire : "c'est vraiment un succès populaire et c'est vrai qu'on a dépassé les chiffres de l'expo Picasso et l'exil, c'est exceptionnel et ça dit que les visiteurs ont envie d'art et ça c'est vraiment très réjouissant, on est très content aussi de voir qu'il y a des gens qui sont venus plusieurs fois, et cela faut aussi très plaisir."

Jusqu'à 2h30 d'attente

Ce dimanche après-midi, la file d'attente était impressionnante, il fallait faire la queue pendant 2h30 pour accéder à l'entrée de l'exposition. Certains, découragés, ont fait demi-tour, mais pour ceux qui ont patienté cela valait le coup : "c'était la première fois que j'entrais dans un musée" dit un visiteur Albigeois "et j'ai vraiment été impressionné". "Moi je suis venue pour voir son travail en relation avec la cause féministe" explique une toulousaine venue avec une amie. De nombreux enfants ont aussi pu voir l'expo Niki de Saint-Phalle, même dès le plus jeune âge, la mère d'une petite fille ariégeoise de 18 mois explique : "elle a beaucoup aimé les serpents avec la gueule ouverte et le dragon miroir."

Giacometti en septembre

Une fois l'expo Niki de Saint-Phalle terminée, place du 7 avril au 27 août à deux autres artistes de renommée internationale : l'octogénaire Argentine Liliana Porter dont c'est la première rétrospective en France (ses œuvre vont de la gravure aux installations étonnantes avec folklore et jouets) et la trentenaire Française originaire de Guyane Tabita Rezaire qui pose la question de la connexion entre internet et les rythmes ancestraux.

Suivra ensuite, à partir du 22 septembre l'exposition Giacometti , artiste emblématique du XXe siècle,

