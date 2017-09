Succès populaire pour le rallycross de Lohéac

Au bout de trois jours de compétitions, le rallycross de Lohéac s'est achevé hier en fin d'après-midi. Les spectateurs ont eu droit à du grand spectacle, avec un français présent sur le podium dans chacune des quatre catégories.

Les buttes de terre qui entourent le circuit du rallycross de Lohéac étaient noires de monde ce dimanche pour la dernière journée de compétition. Les spectateurs sont à nouveau venus nombreux pour soutenir les pilotes en finale, notamment les français. Les averses n'ont pas découragé Pierre-Yves, qui vient chaque année assister aux courses : "c'est la première fois qu'il pleut en huit ans, ça change !" lance-t-il avec humour. Dans la foule, les habitués se reconnaissent à leurs chaises pliantes et à leurs larges imperméables, là où d'autres tentent tant bien que mal de voir la piste entre deux parapluies.

Les parapluies sont de rigueur pour la dernière journée de compétition © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un rendez-vous incontournable dans la région

Le rallycross est surtout le rendez-vous des passionnés d'automobile et de mécanique, faisant parfois le pied de grue devant les stands pour obtenir un autographe de leur pilote favori. Pierre-Yves a lui-même fait des courses avec sa femme dans le passé : "on n'était pas rendus à ce niveau là, mais c'est vrai qu'on a toujours l'adrénaline quand on les voit" reconnait-il. Lionel de son côté n'a loupé presque aucune édition depuis la création du circuit en 1976 :

"J'ai suivi des rallyes sur route, mais le rallycross c'est quand même mythique ! Il y a une ambiance particulière. Et puis ça a commencé petit, championnat de France puis d'Europe, puis du monde... C'est quand même formidable ce qui se passe d'année en année. Lohéac est vraiment transformé pendant trois jours"

A mesure que le circuit gagne en popularité, cela devient aussi compliqué d'accéder aux parkings. Certains sont même venus de Normandie en camping-car. Si Pierre-Yves se réjouit de voir tant de monde assister à la compétition, il s'inquiète un peu pour l'avenir : "tout les ans ça change et c'est vraiment super, mais ça va devenir très compliqué de venir, parce que les places vont finir par manquer" estime-t-il.

Quatre français sur les podiums

Pour cette édition 2017, le public breton a porté les pilotes français de ses encouragements, et cela a payé. Cyril Raymond décroche un deuxième titre mondial, en catégorie RX2. Sébastien Loeb monte sur la deuxième marche du podium dans sa catégorie, derrière le suédois Johan Kristoffersson, tout comme Maximilien Eveno en catégorie Super 1600. Firmin Caddedu doit se contenter de la troisième place dans la catégorie ERX.