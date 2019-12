Marché de Noël à Reims : un grand cru 2019

Il attendait un million de visiteurs pour cette édition 2019 du marché de Noël de Reims. Si les chiffres officiels ne seront pas connus avant le début du mois de janvier, le président des Vitrines de Reims, Vincent Mansencal, se réjouit déjà de l'affluence rencontrée cette année. "Les weekends ont très bien fonctionné parce que le temps était relativement clément, c'est ce qui a fait la différence. Il y a des records de fréquentations qui ont été battus dans plusieurs commerces du village de Noël ", témoigne-t-il.

Surtout, le marché de Noël de Reims a désormais une identité champenoise propre. Celle-ci est bâtie autour des produits locaux et notamment du Champagne. "Quand vous allez à Strasbourg, le marché de Noël historique de France, tout est tourné autour des bretzels et du vin chaud. Je souhaitais faire pareil à Reims, mais avec le Champagne. C'est pour cela que nous avons mis en avant et accueilli un espace accueillant une marque de Champagne précise, avec également davantage de stands dédiés", précise Vincent Mansencal.

40% du budget tourné vers la sécurité

Une identité soulignée également par l'adjoint à la mairie de Reims chargé du commerce et de l'artisanat, Charles Germain. "On est montés en gamme en terme de qualité et d'environnement cette année. On s'inscrit désormais dans la durée et dans le paysage touristique des marchés de Noël français, c'est très positif ", explique l'élu.

40 % du budget alloué au marché de Noël était également réservé à la sécurité. Et Vincent Mansencal prépare déjà la prochaine édition. "Nous travaillons à une entrée par la rue Rockfeller avec un grand portique qui annoncera le village de Noël ", dévoile le patron de l'établissement "Le Lion de Belfort", à Reims.

Des visiteurs séduits

Les commerçants eux aussi savourent cette cuvée 2019. Présent depuis 24 ans, Philippe Piquet, à la tête d'un stand de pâté en croûte éponyme estime même que son chiffre d'affaires est en hausse de 10% cette année.

Malgré les grèves, et un temps pas toujours idéal le contrat est rempli pour Philippe Kaloghiros, cogérant d'un crémant de groseille ardennais : "On avait parié sur la vente de 1.000 bouteilles, et on est tout près de ce chiffre-là, donc c'est parfait."

Quant aux visiteurs, ils sont eux aussi séduits par cette édition 2019. "En trois mots, c'est fourni, chaleureux et tranquille", précise Guillaume, venu faire découvrir l'endroit à des amis parisiens, conquis par le côté traditionnel des lieux "C'est beaucoup plus agréable qu'à Paris, les stands sont remplis de vrais objets liés à Noël, ce ne sont pas juste des gadgets sans âme", se réjouit Olivier.

En 2018, le marché de Noël de Reims avait accueilli près de 700.000 visiteurs.