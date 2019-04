Succès pour la 20è édition de la Gamers assembly à Poitiers

Records battus pour la 20è édition de la Gamers assembly qui avait lieu au parc des expositions de Poitiers ! 24 700 visiteurs soit un millier de plus et 2500 compétiteurs soit un bond de 25% ! Accueillir d'avantage de joueurs semble désormais mission impossible.

Poitiers, France

Pour son anniversaire, la manifestation a donc tenu toutes ses promesses. Si faire mieux est encore possible, faire plus semble hors de portée. Déjà pour cette 20è édition, les organisateurs et les 450 bénévoles ont du pousser les murs et mettre en place des aires de jeu à l'extérieur du parc des expositions. La jauge maximale en terme de compétiteurs est atteinte estime le président de l'association Fabien Bonnet.

La réalité virtuelle particulièrement convoitée

Parmi les très nombreux stands de démonstration, l'un d'eux n'a pas désempli pendant trois jours, celui proposant des jeux de réalité virtuelle. Différents scénarios au menu : jeux de guerre, voyage dans les fonds marins ou escape-game, version film d'horreur. Des joueurs qui pour la plupart ressortent essoufflés voire soulagés de leur expérience.