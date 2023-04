Succès pour le festival Luminescence au Zoo d'Amnéville, une deuxième saison déjà annoncée

L'hiver est généralement une période assez calme dans les allées du Zoo d'Amnéville . Les animaux restent au chaud et les visiteurs sont bien moins nombreux que lors de la haute saison. Mais le festival Luminescence et ses 10.000 lanternes et figurines a changé la donne ! Proposé depuis fin octobre, le chemin lumineux a pris fin le 2 avril, et la direction en tire un bilan plus que satisfaisant.

Plus de 113 400 personnes ont vu le festival Luminescence au Zoo d'Amnéville © Radio France - Clément Lhuillier

Record pour un hiver

"Au total, ce sont 113 452 personnes qui ont franchi les portes du parc, soit environ 4 fois plus que la fréquentation historique sur cette période" écrit la direction du Zoo, avec de très belles fréquentation en février (30 000 personnes) et en mars (23 000). Le Zoo avait lancé Luminescence "comme une offre complémentaire à la visite hivernale", mais très vite le parcours est devenu une attraction propre. "Un tiers des visiteurs sont ainsi venus et revenus tout spécialement pour arpenter ses allées et 73 057 visiteurs ont combiné Zoo et Luminescences."

Temps fort des Noëls de Moselle

Une excellente nouvelle pour le site amnévillois qui redresse la barre de manière spectaculaire depuis sa reprise en 2020, et l'arrivée à sa tête d'Albane Pillaire qui a opéré de nombreux changements. "Luminescences s’est d’ores et déjà imposé comme un temps fort des Noëls de Moselle." Un nouvelle édition est annoncée pour octobre prochain avec "une revue complète des univers et de l’expérience" promet le Zoo.

La saison estivale est déjà bien lancée la reprise des animations depuis le 1er avril : les traditionnelles chasses aux œufs du week-end de Pâques, des sessions de yoga chaque dimanche matin avec Greenhouse, la possibilité de devenir soigneur d’un jour… Les enfants peuvent également à nouveau fêter leurs anniversaires au Zoo.