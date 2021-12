Succès pour les bandes dessinées pour Noël chez les libraires de Valence

La bande dessinée un cadeau de Noël de plus en plus en vogue

Dans la librairie la Licorne de Valence, depuis le début du mois de décembre les rayons parfois étroits ne désemplissent pas. Il faut parfois attendre pour se saisir d'une bande dessinée qu'un autre a déjà commencé à feuilleter. Derrière la vitrine, les piles se vident à vive allure et les lecteurs s'orientent directement vers les ouvrages ciblant des thèmes d'actualité, comme l'urgence climatique évoquée dans "Le monde sans fin" de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici ou encore vers "la Bibliomule de Cordoue", qui évoque la résistance face à l'autodafé survenue dans la ville andalouse.

Le pass-culture a été rebaptisé le pass-manga par les libraires

Pour Laure Petrissans, libraire à La Licorne de Valence, les restrictions liées à la crise sanitaire ont amené de nouveaux lecteurs dans sa boutique : "L'année 2020 a été un tournant pour toutes les librairies, ça a libéré une manne de clientèle. Non seulement les gens achètent plus mais on a surtout plein de nouveaux clients, qu'on n'avait jamais vus avant et qui aujourd'hui passent la porte de la librairie. La bande dessinée attire beaucoup, d'ailleurs le pass-culture offert par le gouvernement a été rebaptisé le pass-manga parce que l'on ne voit que ça passer en caisse."

À quelques pas de la place des Clercs de Valence, dans la librairie Notre Temps, Gwendal Rebillard, le vendeur, explique que les BD représentent un quart des ventes pour la fin d'année 2021. Selon lui, cet engouement est dû à l'évolution et à la modernisation de la BD : "Petit à petit on est sorti de la bande dessinée traditionnelle, avec un format très classique, style Astérix, Largo Winch : aujourd'hui on est sur des romans graphiques, ça plaît beaucoup. Tout ce qui est BD documentaire fonctionne très bien, comme celle du journaliste Benoit Collombat, "Le choix du chômage", elle est très demandée."

Selon le syndicat de la librairie française, parmi les ouvrages les plus vendus pour les fêtes, on retrouve, la bande dessinée de Riad Sattouf pour "Le jeune acteur", Christophe Blain pour "Le monde sans fin", Pénélope Bagieu pour "Les strates".