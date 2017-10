Succès public pour le premier festival international du cirque de Tours

Les organisateurs parlent d'un succès qui dépasse les espérances. La première édition du Festival international du Cirque a attiré 15.000 spectateurs ce week-end à la plaine de la Gloriette à Tours Sud.

Malgré les polémiques et les manifestations pour réclamer un cirque sans animaux, la première édition du Festival International du Cirque de Tours est un succès. La manifestation a attiré 15.000 spectateurs ce week-end sur la plaine de la Gloriette.

Une seconde édition moins polémique ?

Cédric de Oliveira, maire de Fondettes et Vice -Président de la Métropole aux équipements et événements culturels, était en charge de l'organisation de ce premier festival. La décision sera soumise au vote des élus de la Métropole, mais le public le réclame et le Président de Tours Val de Loire, Philippe Briand, y est aussi favorable.

à lire aussi Tours : ils se mobilisent contre les animaux dans les cirques

Un débat à la Métropole pour un cirque avec ou sans animaux

Quant à savoir si il y aura ou non dans une prochaine édition, des numéros avec des animaux : Cesera aussi à débattre avec les élus. La Métropole avait signé une convention sur le bien-être animal et désigné un vétérinaire pour la durée du festival. Une chose est sûre, le public est venu nombreux, en famille et ce fut une vraie réussite.

à lire aussi Le programme du premier Festival International du Cirque de Tours dévoilé