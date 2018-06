Le 20 mai dernier, un homme d'une quarantaine d'années se noyait sous son canoë dans le rapide Charlemagne en descendant les gorges de l'Ardèche. Le préfet de l'Ardèche qui présentait ce jeudi son dispositif pour cet été a rappelé que les activités de nature ne sont pas sans danger et qu'il faut être attentif à quelques conseils de prudence.

Les pompiers dans les endroits les plus dangereux de la descente des gorges

Une fois encore, les pompiers seront positionnés aux endroits les plus dangereux de la descente. Des positions qui varient tous les jours en fonction du débit de la rivière. L'an passé, ils sont intervenus une soixantaine de fois pour sauver des gens en train de se noyer.

Des gendarmes à cheval et en moto trial

41 gendarmes supplémentaires viendront renforcer les effectifs actuels en Sud Ardèche. Avec une forte augmentation de la population, il y a aussi une forte augmentation des infractions. L'an dernier, les gendarmes sont intervenus 350 fois en Sud Ardèche pour tapage nocturne. Le colonel Coulbeau fait remarquer que cette infraction prend un temps considérable aux gendarmes qui ne font pas autre chose pendant ce temps. Mais la majorité des infractions restent liées à la consommation excessive d'alcool. Les gendarmes vont cet été patrouiller à cheval et avec des motos trial, deux modes de déplacement nouveau pour mieux accéder aux parkings par exemple. Les vols dans les voitures sont nombreux.

Les loueurs de canoë essentiels dans la chaine de la sécurité

Ce sont les loueurs de canoë qui sont en prise directe avec les touristes. A eux de bien informer les vacanciers sur les dangers de la rivière et les moyens d'y faire face et de proposer un matériel adapté et en bon état.

Alim confiance

Alim confiance, c'est un site qui existe depuis un an. Il compile tous les contrôles effectués dans les magasins d'alimentation ou les restaurants de tout type. Par exemple, vous saurez qu'à Vallon-Pont-d'Arc, le restaurant le César a été contrôlé le 16 Août 2017 et que l'hygiène y est très satisfaisante.