Sud-Gironde : le village de Podensac célèbre à nouveau ce weekend la fête de l'orange

Situé au cœur du pays des Graves, entre Bordeaux et Langon, le petit village de Podensac et la maison Lillet organisent ce weekend la mythique fête de l'orange. Après une édition 2021 annulée à cause du Covid, plusieurs milliers de personnes sont attendues les samedi 5 et dimanche 6 mars 2022 pour célébrer l'agrume qui a fait la réputation de l'apéritif girondin. Après la Chine, l'Inde et Tahiti, la fête sera cette année aux couleurs de Cuba (le programme des festivités).

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lillet : De Gironde jusqu'à James Bond, 150 ans de saga

Avec une croissance de 36 % en 2021, Lillet n'a pas connu la crise sanitaire. L'augmentation de la consommation d'alcool durant les confinements a vraisemblablement profité à l'entreprise girondine. Douze millions de bouteilles ont été vendues en France et dans le monde, en particulier en Allemagne, premier pays importateur.

Mélange de vins (Sémillon et Sauvignon), d'écorces d'oranges douces et amères et de quinquina, le "French aperitive" a été fondé en 1872 par Raymond et Paul Lillet, deux frères négociants en vins et spiritueux. Elevé en fûts de chênes à Podensac, leur vin tonique blanc, le Kina Lillet, va faire les beaux jours du Georges V et des bars de New-York dans les années 1950.

Même Hannibal Lecter boit du "Lillet avec une rondelle d'orange de la glace" (Le Silence des agneaux)

Lors des réceptions à la Maison blanche, Jacky Kennedy apparaît alors parfois avec un verre de Lillet à la main. Celui que l'on surnommait alors "l'apéritif des dames" va finalement tomber en désuétude pendant plusieurs décennies. Rachetée en 2008 par le groupe Pernod-Ricard, la liqueur bordelaise revient finalement au goût du jour et surfe sur la mode des afterworks. La publicité et le placement de produits font le reste. Dans le film Casino Royale sorti en 2006, James Bond commande un cocktail à base de gin, de vodka et de... Kina Lillet.