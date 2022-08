Sud-Mayenne : Évelyne Ernoul, 85 ans, raconte l'histoire de Craon depuis plus de 30 ans

On poursuit notre série d'été dans le Sud-Ouest Mayennais, direction Craon où France Bleu Mayenne vous dresse le portrait d'Évelyne Ernoul, personnalité locale de la ville. À 85 ans, elle organise depuis plus de 30 ans, des visites gratuites de la ville pour raconter l'histoire de Craon et ses petites anecdotes. Cet été, 4 balades de 2 à 3 heures ont été organisées par Évelyne Ernoul.

Devant une dizaine de curieux, ce dimanche 14 août 2022, Évelyne Ernoul récite par cœur sa partition depuis 30 ans maintenant et elle connaît toutes les petites histoires de la ville de Craon. "J'ai été enseignante en français et en histoire donc ça fait plus de 50 ans que je suis passionnée par les histoires locales", explique Évelyne Ernoul, juste avant la visite. "C'est une promenade qui peut durer entre 2 et 3 heures parce que à travers l'architecture d'une ville, transpire l'histoire des gens".

Évelyne Ernoul, 85 ans, raconte l'histoire de la ville de Craon depuis plus de 30 ans maintenant © Radio France - Valentin Plat

En 1991, alors qu'elle était présidente de l'office du tourisme de Craon elle décide de mettre en place cette visite gratuite, pour partager ses connaissances auprès des touristes mais aussi auprès des habitants de la commune. "Généralement, et moi la première, quand on marche dans la rue, on regarde ses pieds ou bien les vitrines, alors que le patrimoine, c'est essentiel", souligne cette mayennaise de 85 ans.

à lire aussi CARTE - En août, découvrez chaque jour un nouveau coin en Mayenne

Évelyne a donc passé des journées entière à étudier le cadastre communal. Son mari, géomètre de profession lui a été d'une grande aide pour déchiffrer des plans datant du XIXe siècle. "Les habitants ont eu la gentillesse d'ouvrir leurs portes pour que j'étudie aussi l'histoire des belles maisons de Craon. J'ai aussi passé beaucoup de temps aux archives de Laval".

Évelyne Ernoul, 85 ans, raconte l'histoire de la ville de Craon depuis plus de 30 ans maintenant © Radio France - Valentin Plat

À 85 ans, elle ne compte pas arrêter les visites de sitôt même si son souhait le plus cher c'est de transmettre ses histoires à quelqu'un d'autre. "J'adore m'occuper des visites, parler pendant des heures, mais ça ne va pas durer éternellement", sourit Évelyne Ernoul.